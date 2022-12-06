Icon

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
تكنولوجيا
حصاد اليوم
اختفاء المريخ خلف القمر

دول على موعد مع حدث فلكي مميز

2022-12-06 الساعة 9:24
دول على موعد مع حدث فلكي مميز
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

سيكون سكان بعض الدول على موعد مع حدث فلكي مميز، سيمكنهم رؤيته بالعين المجردة، إذ سيختفي كوكب المريخ خلف القمر المكتمل.

اختفاء المريخ

وفي الساعات الأولى من الخميس المقبل، سيختفي المريخ تمامًا خلف القمر المكتمل، في حدث يعرف باسم الاحتجاب.

قد يهمّك أيضاً
Img

حساب المواطن: لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة بعد إضافة الزوجة

Img

لبناني يقتحم مصرفًا بيده قارورة بنزين لاسترداد وديعته

وسيقترب القمر من المريخ في سماء الليل غدًا الأربعاء، حتى تبدأ الظاهرة المنتظرة بالحدوث في الساعة 4.30 من صباح الخميس، بتوقيت جرينتش، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

أبرز الدول

وفي حوالي الساعة 4.58 صباحًا بتوقيت جرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي.

وسيكون الاختفاء مرئيًا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأمريكا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا.

رؤية الحدث

وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد.

ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، بخاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعًا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 ديسمبر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...

السعودية اليوم
رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال
كأس العالم

رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال

كأس العالم
وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...
آخر الاخبار

وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...

آخر الاخبار
مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...
الرياضة

مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...

الرياضة
وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...

أخبار رئيسية
ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة
تكنولوجيا

ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة

تكنولوجيا
تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي
الرياضة

تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة