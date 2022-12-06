دول على موعد مع حدث فلكي مميز

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سيكون سكان بعض الدول على موعد مع حدث فلكي مميز، سيمكنهم رؤيته بالعين المجردة، إذ سيختفي كوكب المريخ خلف القمر المكتمل.
وفي الساعات الأولى من الخميس المقبل، سيختفي المريخ تمامًا خلف القمر المكتمل، في حدث يعرف باسم الاحتجاب.
وسيقترب القمر من المريخ في سماء الليل غدًا الأربعاء، حتى تبدأ الظاهرة المنتظرة بالحدوث في الساعة 4.30 من صباح الخميس، بتوقيت جرينتش، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وفي حوالي الساعة 4.58 صباحًا بتوقيت جرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر، وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي.
وسيكون الاختفاء مرئيًا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأمريكا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا.
وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد.
ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، بخاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعًا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 ديسمبر.