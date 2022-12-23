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يُقام يوم الاثنين المقبل

ديربي الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك رسميًّا

2022-12-23 الساعة 10:24
ديربي الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك رسميًّا
المواطن - محمد سمعه

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كشف الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر “تويتر” عن أن ديربي الهلال والنصر سيقام على ملعب مرسول بارك في الرياض مساء الاثنين المقبل.

ونشر حساب بطولة الدوري مقطع فيديو للاعبي الفريقين مع ذكر أن المباراة ستقام الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في نهاية الفيديو.

الهلال والنصر في مرسول بارك

وجاء رد حساب دوري روشن بعد الأنباء التي ذكرت أن مباراة الديربي سوف تُنقل من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الملز بسبب عدم الجاهزية.

ويتواجد النصر في صدارة دوري روشن برصيد 22 نقطة، أما الهلال فيحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، تنطلق بعد غدٍ الأحد بمواجهات “ضمك والوحدة، العدالة وأبها، الاتفاق والخليج”.

وفي يوم الاثنين القادم تُقام مباريات “الفتح والشباب، الباطن والرائد، الاتحاد والتعاون، الفيحاء والطائي، النصر والهلال”.

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