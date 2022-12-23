ديربي الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك رسميًّا

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كشف الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر “تويتر” عن أن ديربي الهلال والنصر سيقام على ملعب مرسول بارك في الرياض مساء الاثنين المقبل.
الاثنين القادم.. الديربي التاريخي 😍🔥#النصر_الهلال pic.twitter.com/P7u0fGiEHwقد يهمّك أيضاً
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 23, 2022
ونشر حساب بطولة الدوري مقطع فيديو للاعبي الفريقين مع ذكر أن المباراة ستقام الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في نهاية الفيديو.
وجاء رد حساب دوري روشن بعد الأنباء التي ذكرت أن مباراة الديربي سوف تُنقل من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الملز بسبب عدم الجاهزية.
ويتواجد النصر في صدارة دوري روشن برصيد 22 نقطة، أما الهلال فيحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
جدير بالذكر أن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، تنطلق بعد غدٍ الأحد بمواجهات “ضمك والوحدة، العدالة وأبها، الاتفاق والخليج”.
وفي يوم الاثنين القادم تُقام مباريات “الفتح والشباب، الباطن والرائد، الاتحاد والتعاون، الفيحاء والطائي، النصر والهلال”.