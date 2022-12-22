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وفقًا للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة

ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة

2022-12-22 الساعة 8:00
ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة
المواطن - فريق التحرير

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، إن شهري ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر والعشر الأولى من يناير، وذلك وفقًا للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة.

وأشار المسند عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن مدن ومحافظات الساحل الغربي تنعم بدفء نسبي لأسباب منها؛ تمدد منخفض البحر الأحمر الحراري، حيث لا تزال الشمس في الرياض تغرب في جهة القبلة.

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بداية الشتاء

وفي وقت سابق، أكد المسند، أن اليوم الخميس، يبدأ فصل الشتاء حيث الانقلاب الشتوي، وذلك وفق حركة الشمس الظاهرية، حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي ويبلغ طول فصل الشتاء 90 يومًا دخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي.

وأشار إلى أن تقسيم السنة إلى 4 فصول، ولكل فصل 3 شهور، لافتًا إلى أن هذا التقسيم نظري اصطلاحي فلكي جغرافي، لا يمثل الواقع ولا ينسجم معه، إذ أن التغيرات والتقلبات الجوية لا تنسجم وتتفق مع بداية ونهاية وطول الفصول، والواقع أن لكل مكان، وموقع جغرافي حسابًا خاصًا له.

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