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بعد التأهل لنصف نهائي المونديال

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

2022-12-12 الساعة 12:16
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجدل الذي أُثير طوال الأشهر الماضية بشأن إمكانية رحيل مدرب المنتخب الأول، ديديه ديشامب عن منصبه بعد كأس العالم.

ديشامب يحسم مصيره

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرات، قد أكد قبل انطلاق مونديال قطر 2022، أن ديشامب يمكنه أن يقرر مستقبله إذا وصل مع المنتخب إلى الدور نصف النهائي.

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ديشامب في كأس العالم
مدرب فرنسا

ونجح منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1، ليصبح مصير ديشامب في يده، ويقرر إذا كان يرغب في الاستمرار أو خوض تجربة جديدة.

وقال نويل لو جرات بعد التأهل: “لا يزال المدرب يتميز بالجودة، واللاعبون يشعرون بالسعادة، وقرار التمديد متروك له، والحصول على مدرب بنفس الجودة ليس بالأمر السهل، أتمنى أن يوافق على تجديد عقده، فهو يستحق التواجد معنا”.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

عقبة أمام حلم زيدان

وتُشير التقارير إلى أن المدرب صاحب الـ54 عامًا يرغب في الاستمرار حتى يورو 2024، ليكون هذا القرار بمثابة العقبة أمام حلم الأسطورة زين الدين زيدان بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

ويبتعد الفرنسي زيدان عن التدريب منذ رحيله عن فريق ريال مدريد في 2021، وتلقى العديد من العروض لقيادة الأندية الكبرى، أبرزها باريس سان جيرمان، ولكنه فضل الحصول على راحة وأكد أنه يحلم بقيادة منتخب بلاده.

وفي حالة قرار ديشامب بالاستمرار مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، قد يضطر زيدان لاتخاذ قرار بالعودة إلى التدريب؛ وتأجيل حلمه مع الديوك.

زين الدين زيدان
زيدان – المصدر psgtalk

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