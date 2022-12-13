ديشامب: نواجه أفضل دفاع في المونديال

شدد المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديديه ديشامب على صعوبة مواجهة المغرب ضمن منافسات كأس العالم 2022.

تعليق ديشامب على المباراة

وعلق ديشامب على المباراة المرتقبة، قائلًا: “إذا وصلنا إلى نصف النهائي فذلك لأننا فعلنا شيئًا صحيحًا في هذه البطولة، لقد قام الركراكي بعمل رائع أيضًا بالوصول إلى هذه النقطة مع المغرب”.

وتابع ديشامب خلال المؤتمر الصحافي: “على الرغم من وجود الكثير من التاريخ بين البلدين، إلا أن الغد مجرد مباراة كرة قدم، لدينا مباراة صعبة وكلا الفريقين لديهما نفس الفرص للصعود، ستكون المواجهة أمام أفضل دفاع في البطولة”.

وأضاف ديشامب: “لست متفاجئًا بما يقدمه المنتخب الفرنسي، اخترت اللاعبين بناء على قدراتهم وأدائهم في المونديال، هناك بعض اللاعبين لا يمتلكون خبرة على المستوى الدولي، والمونديال اختبار مهم لقدراتهم بجانب تواجد عناصر الخبرة”.

المغرب ضد فرنسا

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد المغرب، على استاد البيت، يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعدما نجح في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1، فيما صعدت المغرب بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.