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ضمن منافسات دوري روشن

ديفيز إيباسي يخطف الأنظار ضد الطائي

2022-12-16 الساعة 6:34
ديفيز إيباسي يخطف الأنظار ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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ظهر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ديفيز إيباسي بشكل مميز خلال مواجهة الطائي اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق ديفيز إيباسي

وخطف الكاميروني ديفيز إيباسي الأنظار خلال أحداث الشوط الأول، حيث قام لاعبو الطائي بـ4 تسديدات على المرمى، ونجح في التصدي لهم بنجاح، ليُحافظ على نظافة شباكه، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”.

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وشارك ديفيز إيباسي مؤخرًا مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم 2022، وظهر بشكل مميز خاصة في مواجهة البرازيل، والتي انتهت بخسارة السيليساو بهدف، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

 

ديفيز إيباسي
إيباسي – المصدر @SPL

فوز قاتل لأبها

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره الطائي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الفريق الأبهاوي لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 15 نقطة، في المركز السابع.

أبها والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

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