ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات”

برعاية رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم)، مساء اليوم الاثنين 18 جمادى الأولى الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ م، النسخة السادسة من ديوانية المعرفة تحت عنوان: “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات”، والتي تقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض.

إنجازات قطاع الاستثمار

ويتخلل الديوانية التي تسلط الضوء على الجهود الحكومية وتعزيز الوعي والمعرفة بأهم الإنجازات في قطاع الاستثمار، جلسة حوارية يشارك فيها كلٌ من: المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، ومعالي الأستاذ عبد العزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، والدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار ووكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار المكلف، والأستاذ يوسف الحرقان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ويدير الجلسة الإعلامي الأستاذ وليد بن خنفور.

وسيتطرق المشاركون إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، كما سيستعرضون الفرص الاستثمارية في المملكة والجهود الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة الاستثمارية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، كما سيقدمون أرقاماً وحقائق حول الاستثمار في المملكة.

تجارب محلية ودولية

وتتضمن الديوانية عرضا لبعض التجارب المحلية والدولية الناجحة استثمارياً، حيث يتحدث في جانب التجارب المحلية كلٌ من: الأستاذ تركي الحكير الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز الحكير للتطوير العقاري والفنادق، والمهندس عامر العجمي النائب التنفيذي لشركة الفنار، فيما يتحدث في جانب التجارب الدولية كلٌ من: الأستاذة رهام الموسى مدير عام شركة أوراكل في المملكة، والأستاذ شهيم بي كي المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى.

يُذكَر أن “ديوانية المعرفة” تُعَد إحدى مبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية. وتستهدف قيادات المنظومة المالية المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، من أجل تعزيز التواصل التشاركي والإثراء المعرفي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونشر الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.

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