ديور تنظم عرضًا خياليًا تحت سفح الأهرامات

نظمت دار ديور للأزياء العالمية عرضًا خياليًا للأزياء ببريق الماضي، وبرائحة الحضارة الفرعونية، بين أحضان أهرامات الجيزة إحدى عجائب الدنيا السبع، فيما حضر نجوم ونجمات العالم على أرض مصر للمشاركة في ليلة استثنائية للموضة.

Catch the Dior Men Fall 2023 collection by Kim Jones, live from the pyramids of Giza in Egypt. https://t.co/YcR0R16xLQ

ويعد هذا الحدث الأبرز الذي تنظمه دار الأزياء العالمية ديور، على سفح منطقة الأهرامات لتقدم عروض أزياء عالمية لملابس الرجال لخريف 2023 ليشهد آخر صيحات الموضة للرجال مساء أمس السبت.

وشاركت بالعرض الاستثنائي، عارضة الأزياء ناعومى كامبل، والممثل الأمريكي مصري الأصل مينا مسعود، والمطرب الكوري سيهون، لويس هاملتون بطل سباق سيارات فورمولا 1، والمغني وعارض الأزياء أونوو تشا، والممثل العالمي روبرت باتينسون، والممثل الإسباني أرون بايبر والتونسي ظافر العابدين، وأمير المصري.

ونظمت الماركة العالمية عرضًا مصغرًا للمجموعة المصغرة للخريف من المتحف المصري الكبير قبل العرض الكامل الذي أقيم مساء أمس بالأهرامات، ويعد هذا العرض الأول لدار ديور بمصر.

ونشرت وزيرة التخطيط المصرية دكتورة هالة السعيد، صورًا من المتحف المصري الكبير أثناء العرض، وقالت دكتورة هالة السعيد: اليوم هو لحظة التقاء الجمال والإبداع، اليوم ينمو القلب الفني لمصر.

Today is a moment of unbridled beauty and creation. Today, the artistic heart of #Egypt is growing.

Designed by #Dior’s director Kim Jones, the new pre-2023 collection of the luxury fashion house celebrates an enduring love of travel at The Grand Egyptian Museum. pic.twitter.com/ZGrxmJS4H6

— Dr. Hala Elsaid (@halaelsaid) December 3, 2022