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ليلة ببريق الماضي والموضة

ديور تنظم عرضًا خياليًا تحت سفح الأهرامات

2022-12-04 الساعة 10:22
ديور تنظم عرضًا خياليًا تحت سفح الأهرامات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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نظمت دار ديور للأزياء العالمية عرضًا خياليًا للأزياء ببريق الماضي، وبرائحة الحضارة الفرعونية، بين أحضان أهرامات الجيزة إحدى عجائب الدنيا السبع، فيما حضر نجوم ونجمات العالم على أرض مصر للمشاركة في ليلة استثنائية للموضة.

عرض عالمي

ويعد هذا الحدث الأبرز الذي تنظمه دار الأزياء العالمية ديور، على سفح منطقة الأهرامات لتقدم عروض أزياء عالمية لملابس الرجال لخريف 2023 ليشهد آخر صيحات الموضة للرجال مساء أمس السبت.

وشاركت بالعرض الاستثنائي، عارضة الأزياء ناعومى كامبل، والممثل الأمريكي مصري الأصل مينا مسعود، والمطرب الكوري سيهون، لويس هاملتون بطل سباق سيارات فورمولا 1، والمغني وعارض الأزياء أونوو تشا، والممثل العالمي روبرت باتينسون، والممثل الإسباني أرون بايبر والتونسي ظافر العابدين، وأمير المصري.

المتحف المصري

ونظمت الماركة العالمية عرضًا مصغرًا للمجموعة المصغرة للخريف من المتحف المصري الكبير قبل العرض الكامل الذي أقيم مساء أمس بالأهرامات، ويعد هذا العرض الأول لدار ديور بمصر.

ونشرت وزيرة التخطيط المصرية دكتورة هالة السعيد، صورًا من المتحف المصري الكبير أثناء العرض، وقالت دكتورة هالة السعيد: اليوم هو لحظة التقاء الجمال والإبداع، اليوم ينمو القلب الفني لمصر.

استقبال رسمي

وكان في استقبال الضيوف الدكتور  مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار الذي اصطحبهم في جولة تعريفية بمنطقة سقارة  الأثرية والحفائر التي تقوم بها حاليًا البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

وكانت ديور كتبت عبر حساباتها الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعي:  خمنوا من سيحضر العرض؟ يتجه نجوم مثل روبرت باتينسون وسيهون أوه ومينا مسعود وأونوو تشا وغيرهم إلى القاهرة  لمشاهدة مجموعة DiorMenFall 2023 لمصمم الأزياء البريطاني كيم جونز.

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