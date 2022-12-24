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تصغره بـ25 عامًا

دي كابريو يخون جيجي حديد مع فتاة صغيرة

2022-12-24 الساعة 1:51
دي كابريو يخون جيجي حديد مع فتاة صغيرة
المواطن - فريق التحرير

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أثار خبر عن وجود قصة حب جديدة بين الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو وشابة فاتنة تصغره بـ 25 عاماً، ضجة كبيرة، خصوصاً أن النجم الشهير على علاقة حديثة العهد مع العارضة العالمية جيجي حديد.

تسريب صورة

جاء ذلك، بعدما تسربت صور لبطل فيلم “تايتانيك” مع فتاة تعمل في مجال التمثيل، شوهدا معاً في أحد الملاهي الليلية، وفق ما نقلته ديلي ميل البريطانية.

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وانتشرت صور عبر مواقع التواصل تظهر ليوناردو وهو يخرج من ملهى ليلي برفقة ممثلة مع أقاويل أنه يخون جيجي مع حبيبته الجديدة.

تصغره بـ25 عامًا

وأفادت تقارير صحافية بأن ليوناردو البالغ من العمر 48 عامًا، وفيكتوريا لاماس 23 عامًا، يغادران ملهى The Bird Streets Club بشكل منفصل، قبل أن يركبا السيارة معاً ويغادرا المكان.

وبدا واضحاً على دي كابريو الانسجام أثناء حديثه مع الممثلة الشابة، حيث تبادلا الضحكات أثناء قيادتهما السيارة مبتعدين.

مصدر ينفي

من جانبه، أفاد مصدر أن الثنائي لا يتواعدان، حتى إنهما لم يجلسا إلى جانب بعضهما بعضا داخل الملهى، بل جلسا بشكل منفصل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، كما أنهما لم يتواجدا في السيارة وحدهما، بل رافقهما عدد من الأشخاص.

يذكر أن النجم العالمي لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنًا. فبعدما انفصل عن كاميلا مورون التي تبلغ 25 عامًا، ارتبط مؤخرًا بعلاقة مع جيجي حديد 27 عاماً لتخرج الأخيرة عن صمتها مؤكدة ارتباطها مع ليوناردو دي كابريو.

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