دي ماريا.. أزمة كبيرة تواجه الأرجنتين قبل مواجهة أستراليا بدور الـ16

يسود الغموض حول موقف نجم كرة القدم الأرجنتيني الأول لكرة القدم آنخل دي ماريا من المشاركة في مباراة منتخب بلاده غدًا السبت أمام المنتخب الأسترالي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

إصابة دي ماريا

وقرر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب التانجو، استبدال اللاعب آنخيل دي ماريا في الدقيقة 59 من مباراة الأرجنتين أمام بولندا، وبعد ذلك شوهد اللاعب وهو يمسك قدمه وهو جالس على دكة البدلاء بالفعل.

فيما يتعلق بذلك كان مدرب الأرجنتين هادئًا: “تصلبت عضلاته الرباعية قليلًا ونفضل إراحته، لأننا نعرف بالفعل مدى أهميته بالنسبة للفريق، إلى جانب ذلك، لن نخاطر بلاعب قد يتعرض للإصابة”.

معاناة

وعانى دي ماريا، 34 عامًا، من إصابة في عضلات الفخذ اضطرته للخروج في الدقيقة 59 من مباراة فريقه أمام المنتخب البولندي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في البطولة، والتي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2 – صفر. وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن إصابة دي ماريا ليست خطيرة.

ويمتلك ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتين بعض البدائل حال تأكد غياب دي ماريا عن مباراة الغد.وهذه البدائل هي لاوتارو مارتينيز وآنخل كوريا وأليخاندرو جوميز وباولو ديبالا وتياجو ألمادا، حيث يمكن لسكالوني الدفع بأي منهم بدلا من دي ماريا إلى جوار ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.