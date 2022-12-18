دي ماريا رجل اللحظات الحاسمة

يُعد النجم أنخيل دي ماريا واحدًا من أبرز لاعبي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وتطمح الجماهير في تألقه بنهائي كأس العالم 2022.

مواجهة قوية

وتترقب الجماهير مباراة الأرجنتين ضد فرنسا على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر 2022، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وسط صراع قوي على حصد اللقب الثالث لكل منهما.

وصعدت الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعدما تجاوز عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

تألق دي ماريا

وعلى الرغم من اتجاه جميع الأنظار إلى ليونيل ميسي، إلا أن دي ماريا دائمًا ما يفرض تألقه في اللحظات الحاسمة مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

وقاد دي ماريا منتخب الأرجنتين لحصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد بكين 2008″، وسجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية، كما أحرز هدف الفوز ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021.

كما ساهم في تتويج منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ببطولة فيناليسيما 2022، التي جمعت بطل كوبا أمريكا وبطل أوروبا، بعدما أحرز الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز التانغو بثلاثية ضد إيطاليا.

وتسببت الإصابة في غياب دي ماريا عن مباريات عديدة بالنسخة الحالية من كأس العالم، إلا أنه أصبح جاهزًا لخوض المباراة النهائية ضد فرنسا.