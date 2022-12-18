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دي ماريا يهز شباك فرنسا بالهدف الثاني

2022-12-18 الساعة 7:03
دي ماريا يهز شباك فرنسا بالهدف الثاني
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أنخيل دي ماريا في تسجيل الهدف الثاني ضد نظيره الفرنسي، لتشتعل المباراة.

دي ماريا يسجل

وانطلقت مباراة الأرجنتين ضد فرنسا المقامة على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم في قطر 2022 بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو منتخب التانغو بقوة لهز الشباك مبكرًا.

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ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar

وحصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على ركلة جزاء، سددها النجم ليونيل ميسي بنجاح عند الدقيقة 23؛ وسط تفاعل كبير من الجماهير في مدرجات استاد لوسيل.

وواصل لاعبو منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الضغط، ونجح دي ماريا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من هجمة مرتدة سريعة.

دي ماريا
النجم الأرجنتيني  – المصدر @fifaworldcup_ar

الأرجنتين ضد فرنسا

ويطمح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

ميسي في نهائي كأس العالم
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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