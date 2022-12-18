دي ماريا يهز شباك فرنسا بالهدف الثاني

نجح نجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أنخيل دي ماريا في تسجيل الهدف الثاني ضد نظيره الفرنسي، لتشتعل المباراة.

دي ماريا يسجل

وانطلقت مباراة الأرجنتين ضد فرنسا المقامة على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم في قطر 2022 بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو منتخب التانغو بقوة لهز الشباك مبكرًا.

وحصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم على ركلة جزاء، سددها النجم ليونيل ميسي بنجاح عند الدقيقة 23؛ وسط تفاعل كبير من الجماهير في مدرجات استاد لوسيل.

وواصل لاعبو منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الضغط، ونجح دي ماريا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36 من هجمة مرتدة سريعة.

الأرجنتين ضد فرنسا

ويطمح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.