ذئب يسحب طفلة بأسنانه أمام عائلتها

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وثَّق مقطع فيديو، لقطة مخيفة سجلتها كاميرا مراقبة لمنزل عائلة إلياهو في لوس أنجلوس، بعد أن تعرضت طفلتهم الصغيرة لهجوم ذئب بري على مدخل المنزل.
وبحسب الفيديو المتداول، وأثناء نزول الأب من سيارة العائلة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري من نوع القيوط.
وأظهر الفيديو، الأب وقد هرع إليها عندما سمع صراخ طفلته، بينما كان الذئب يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذي فر بعيدًا.
وأفاد أرييل إلياهو، والد الطفلة الصغيرة: “سمعتها تصرخ وتبكي وظننت أنها سقطت ورأيت الذئب هناك”، وفقًا لموقع “سي إن بي سي”.
والتقطت كاميرا الباب الخاصة بالعائلة ما حدث في حوالي الساعة 3:45 ظهر الجمعة.
وبعد أن أمسك أرييل بابنته وألقى بزجاجة ماء على ذئب البراري، ركضت والدة الطفل من الباب الأمامي.
وقالت الأم شيرا إلياهو: رأيت سروالها ملطخًا بالدماء، ثم خلعته ولاحظت وجود خدوش ولم تصب الطفلة بجروح خطيرة.