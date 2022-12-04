Icon

بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
عمرها عامان

ذئب يسحب طفلة بأسنانه أمام عائلتها

2022-12-04 الساعة 11:07
ذئب يسحب طفلة بأسنانه أمام عائلتها
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

وثَّق مقطع فيديو، لقطة مخيفة سجلتها كاميرا مراقبة لمنزل عائلة إلياهو في لوس أنجلوس، بعد أن تعرضت طفلتهم الصغيرة لهجوم ذئب بري على مدخل المنزل.

التفاصيل

وبحسب الفيديو المتداول، وأثناء نزول الأب من سيارة العائلة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري من نوع القيوط.

قد يهمّك أيضاً
Img

جواردادو: المنتخب السعودي خطير

Img

جانب من الخدمات المميزة للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

وأظهر الفيديو، الأب وقد هرع إليها عندما سمع صراخ طفلته، بينما كان الذئب يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذي فر بعيدًا.

الوالد ينقذها

وأفاد أرييل إلياهو، والد الطفلة الصغيرة: “سمعتها تصرخ وتبكي وظننت أنها سقطت ورأيت الذئب هناك”، وفقًا لموقع “سي إن بي سي”.

والتقطت كاميرا الباب الخاصة بالعائلة ما حدث في حوالي الساعة 3:45 ظهر الجمعة.

وبعد أن أمسك أرييل بابنته وألقى بزجاجة ماء على ذئب البراري، ركضت والدة الطفل من الباب الأمامي.

وقالت الأم شيرا إلياهو: رأيت سروالها ملطخًا بالدماء، ثم خلعته ولاحظت وجود خدوش ولم تصب الطفلة بجروح خطيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير