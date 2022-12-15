ذبح بلوجر شهير من الخلف أثناء البث المباشر

تعرض مدون طعام الشارع المعروف باسم “Fatty Goes To Africa” ​​للطعن حتى الموت أثناء البث المباشر من سوق في العاصمة النيبالية كاتماندو.

المدون الصيني البالغ من العمر 20 عامًا، تعرض للهجوم من قبل مدون منافس في المدينة في 4 ديسمبر، ليواجه بعدها هجومًا على الهواء مباشرة من سوق الطعام المزدحم ، حيث كان وقتها يتحدث إلى أصدقائه عندما تعرض للطعن في وضح النهار.

مدون منافس

المشتبه به صيني، ويعرف بـ “Feng Zhengyung” ، يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أيضًا أحد مشاهير الإنترنت يُدعى “Ayun” ويعيش في نيبال، ويُعتقد أنه يحمل ضغينة ضد مدون الطعام المنافس له.

وتعرض غان للطعن في صدره وبطنه في منتصف الشارع وتوفي في وقت لاحق من تلك الليلة بعد فشل جهود إنقاذه. أما المشتبه به “Feng Zhengyung” فهو أيضا صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أيضًا أحد مشاهير الإنترنت يُدعى “Ayun” ويعيش في نيبال.

في يوم الهجوم، وفيما كان غان يجري بثًا مباشرًا كالعادة برفقة صديقين، وبينما كانت المجموعة تمشي وتتحدث وتضحك، فوجئ الصديقان بصربخ غان والتفتا للخلف ليصدمهما مشهد رؤيته يتعرض للطعن ويسقط أرضًا.

أسقط هاتفه

ويبدو أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم بينما تحولت الشاشة إلى اللون الأسود، ولكن كان بالإمكان سماع صراخه القوي. استخدم غان منصته للتواصل الاجتماعي لتقديم طعام وثقافة الدول الأجنبية للمتابعين ولديه ما يقرب من خمسة ملايين معجب في الصين.

لقد جذب غان الكثير من الناس لمشاهدته من خلال مشاركة حياته اليومية في إفريقيا.

ويُظهر مقطع فيديو آخر غان جالسًا على الأرض مغطى بالدماء بينما يمكن سماع شخص آخر – يُعتقد أنه فنغ – يشتمه باللغة الصينية، كما يمكن رؤية غان يمسك بطنه لمراقبة الإصابة في البطن ويشير إلى الهاتف، ويفترض أنه يشير إلى المتفرجين للاتصال بخدمات الطوارئ.

وبحسب ما ورد اقتيد المشتبه به إلى السجن. وفقًا للتقارير الأولية، حمل فنغ ضغينة ضد غان بعد نزاعات متعددة وديون لم يتم حلها. التحقيق جار لكشف مزيد من الملابسات.