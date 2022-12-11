ذروة الحالة المطرية المتوقعة على جدة ومكة ستبدأ منتصف الليل

توقع حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن تبدأ الحالة المطرية على محافظة جدة ومكة المكرمة منتصف الليل، حيث تشير التوقعات الأولية إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وسط مراقبة من الأرصاد لرفع حالة التنبيه إذا لزم الأمر.

وسط توقعات المركز الوطني بهطول أمطار على مناطق المملكة، تثار التساؤلات حول مدى إمكانية أن تشبه الحالة المطرية ما حدث في جدة والتي اتُّخذ فيها قرار تعليق الدراسة.

كمية الأمطار والاستيعاب

قال حسين القحطاني في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجي”: إن هناك ضرورة للتفريق بين كمية الأمطار ومدى الاستيعاب، فهناك مدن حساسة لا تستوعب كمية الأمطار، وهناك مدن قادرة على استيعاب أي كمية.

مفرح الشقيقي يسأل متحدث الأرصاد: هل كمية الأمطار المتوقع هطولها على بقية المناطق ستكون مماثلة لحالة جدة التي أُتخذ فيها قرار تعليق الدراسة؟@spokespncm@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fXwmvWDkRP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 11, 2022

وأوضح القحطاني، في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجي”، أن المركز الوطني للأرصاد منوط بقياس كمية الأمطار التي هطلت في أي مكان، لكن مسألة التعامل على الأرض هي مسؤولية الجهات المعنية ومدى جهوزيتها واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معها.