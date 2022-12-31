ذهبوا مع الريح.. أسوأ عاصفة بشوارع لندن تطرح المارة أرضًا

عاشت بريطانيا خلال عام 2022 مشهدًا صعبًا يمكن تسميته بـ”ذهب مع الريح” خاصة لندن التي تدحرج في شوارعها مواطنون وسقطوا جراء قوة الرياح المصاحبة لعاصفة يونيس التي ضربت المملكة المتحدة بقوة في فبراير الماضي.

قوة الرياح

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد أبرز المشاهد في عام 2022، حيث دفعت قوة الرياح المصاحبة لعاصفة يونيس أشخاصًا في أحد شوارع جنوب لندن وطرحتهم أرضًا، في أسوأ عاصفة تعرفها بريطانيا بتاريخها.

وأطلق مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، تحذيرات حينها باللونين الأحمر والأصفر عن الرياح، حيث وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة في إنجلترا وويلز، بشكل خاص، كما طالب ملايين المواطنين بالبقاء في منازلهم لتجنب الأسوأ.

وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، تعتبر هذه السرعات كفيلة بتساقط الأشجار على السيارات وتطاير أسقف المنازل وتطاير المواطنين أيضًا.