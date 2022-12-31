Icon

في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مشهد صعب في 2022

ذهبوا مع الريح.. أسوأ عاصفة بشوارع لندن تطرح المارة أرضًا

2022-12-31 الساعة 11:03
ذهبوا مع الريح.. أسوأ عاصفة بشوارع لندن تطرح المارة أرضًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاشت بريطانيا خلال عام 2022 مشهدًا صعبًا يمكن تسميته بـ”ذهب مع الريح” خاصة لندن التي تدحرج في شوارعها مواطنون وسقطوا جراء قوة الرياح المصاحبة لعاصفة يونيس التي ضربت المملكة المتحدة بقوة في فبراير الماضي.

قوة الرياح

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد أبرز المشاهد في عام 2022، حيث دفعت قوة الرياح المصاحبة لعاصفة يونيس أشخاصًا في أحد شوارع جنوب لندن وطرحتهم أرضًا، في أسوأ عاصفة تعرفها بريطانيا بتاريخها.

وأطلق مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، تحذيرات حينها باللونين الأحمر والأصفر عن الرياح، حيث وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة في إنجلترا وويلز، بشكل خاص، كما طالب ملايين المواطنين بالبقاء في منازلهم لتجنب الأسوأ.

وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، تعتبر هذه السرعات كفيلة بتساقط الأشجار على السيارات وتطاير أسقف المنازل وتطاير المواطنين أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا
آخر الاخبار

رقم مميز لـ بيريسيتش مع منتخب كرواتيا

آخر الاخبار
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم
المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...
السعودية اليوم

المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق...

السعودية اليوم
دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...
السعودية اليوم

دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا...

السعودية اليوم
محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...
حصاد اليوم

محاكمة حفيد مؤسس الإخوان في جنيف بتهمة...

حصاد اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط آمال عريضة

العالم
منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...
أخبار رئيسية

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن...

أخبار رئيسية
فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...
آخر الاخبار

فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز الأفضل...

آخر الاخبار