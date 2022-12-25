ذهبي نصراوي يُفاجئ جماهير النادي قبل مواجهة الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة سارة جهزها مسفر المطيري عضو النصر الذهبي لجماهير النادي، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال غدًا في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” أن مسفر المطيري عضو النادي العاصمي الذهبي قدم دعمًا ماليًا لمجلس جماهير النصر استعدادًا لإظهار مدرج العالمي بأفضل صورة قبل مواجهة الهلال.

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ويُقام الديربي في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وقبل مباراة الديربي غدًا، يسير الفريقان بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تألقا في دوري روشن السعودي ويستهدفان الثلاث نقاط لتصدر الترتيب، ما يحفز اللاعبين لحصد نقاط الديربي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بأصفر الرياض 9 مباريات في دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل مرة وخسر أخرى، وتمكن من تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات فقط.