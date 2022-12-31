رأسية أبو بكر تمنح النصر الأفضلية بالشوط الأول

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر من إنهاء الشوط الأول متفوقًا على نادي الخليج بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الكاميروني فينسينت أبو بكر بالهدف الأول للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب.

وحاول نادي الخليج في الدقيقة الـ28 تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي أصفر الرياض.

وأهدر الأرجنتيني بيتي مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثاني لـ العالمي في الدقيقة الـ40 بعد اختراق مميز لدفاعات نادي الخليج.

جدير بالذكر أن المباراة تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يبحث النصر عن الفوز للصعود إلى صدارة دوري روشن.