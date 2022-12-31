رأسية أبو بكر تمنح النصر الأفضلية بالشوط الأول

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر من إنهاء الشوط الأول متفوقًا على نادي الخليج بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د5" ابوبكر يفتتح التسجيل مبكرًا 🔥قد يهمّك أيضاً
الخليج 0 × 1 النصر#الخليج_النصر | #SSC pic.twitter.com/letvYLQE3l
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022
وتقدم الكاميروني فينسينت أبو بكر بالهدف الأول للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب.
وحاول نادي الخليج في الدقيقة الـ28 تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي أصفر الرياض.
وأهدر الأرجنتيني بيتي مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثاني لـ العالمي في الدقيقة الـ40 بعد اختراق مميز لدفاعات نادي الخليج.
جدير بالذكر أن المباراة تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يبحث النصر عن الفوز للصعود إلى صدارة دوري روشن.