رأسية النصيري تمنح المغرب التقدم على البرتغال في الشوط الأول

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انتهت أحداث الشوط الأول من لقاء المغرب أمام البرتغال بنتيجة 1-0، برأسية أحرزها يوسف النصيري، في اللقاء المقام حاليًا على استاد الثمامة، بدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022.
تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي البرتغال في أولى الدقائق من الشوط، وجاءت أول فرصة برتغالية، من ضربة ثابتة للبرتغال ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من جواو فليكش يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح البرتغاليين، عند الدقيقة 5.
وفي الدقيقة السابعة، هجمة لصالح المغرب وعرضية يتصدى لها دالوت وتخرج إلى خارج الملعب ركنية لصالح المغرب.
تهديد مبكر من فليكش و بونو في الموعد .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/FKVg9TWPyu
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وفي الدقيقة 16، عرضية من جيريرو لاعب البرتغال تخرج إلى الجانب الآخر من الملعب دون خطورة على مرمى المغرب.
وفي الدقيقة الـ18، تسديدة من حكيم زياش تخرج بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال، وعاد حكيم زياش عند الدقيقة 22، ليرسل ركنية للمغرب يتصدى لها دفاع البرتغال وتخرج إلى خارج الملعب ركلة ركنية أخرى.
وعند الدقيقة 24، عرضية من الجانب الأيسر للبرتغال يتصدى لها ياسين بونو ثم اصطدام قوي بين برونو فرينانديز مع حارس المغرب.
فرصة للمغرب في الدقيقة 26 من ضربة ثابتة للأسود ينفذها حكيم زياش داخل منطقة الجزاء ويذهب النصيري على الزاوية القريبة ويلعبها برأسه رائعة لكنها تخرج بعيدة عن مرمى كوستا حارس البرتغال إلى خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس على البرتغال بهدف دون رد.
⚽️ تسديدة قويّة من جواو فيليش يتصدّى لها جواد الياميق بشجاعة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
وفي الدقيقة 31، فرصة للبرتغال.. وتسديدة جديدة من جواو فليكس تصطدم بأحد لاعبي المغرب وتخرج أعلى مرمى ياسين بونو إلى خارج الملعب ركنية لصالح البرتغال.
وفي الدقيقة 42، يحرز يوسف النصيري، الهدف الأول للمغرب، نتيجة عرضية متقنة من الجناح الأيسر ارتقى له بقوة مسكنًا الكرة برأسه في شباك كوستا.
هدف المغرب "42": المغرب 1-0 البرتغال .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/0Jt91dW3Ug
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022