رؤساء البلديات يخصصون يومًا أسبوعيًّا لاستقبال المراجعين

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كشف وكيل أمانة الرياض للبلديات، د. عبدالرحمن الخريف، أن رؤساء البلديات يخصصون يومًا لاستقبال المراجعين.
فيديو | هل رؤساء البلديات يخصصون يوما لاستقبال المراجعين..
وكيل أمانة الرياض للبلديات د. عبدالرحمن الخريف يجيب #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0sj5kCx484
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2022
وأشار الخريف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن هناك توجيهًا صدر بذلك من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ امتدادًا لتوجيهات القيادة الكريمة.
وبحسب الخريف، تضمن التوجيه الحرص على استقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين، سواء داخل المدينة أو في بلديات المحافظات والمراكز، بأن يتم تخصيص يوم الاثنين لاستقبال المراجعين.