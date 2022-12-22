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لأول مرة في تاريخها

رئاسة شؤون الحرمين تُبشر منسوبيها بمفاجأة كبرى

2022-12-22 الساعة 3:19
رئاسة شؤون الحرمين تُبشر منسوبيها بمفاجأة كبرى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن قرب الإعلان عن مفاجأة كبرى لمنسوبيها ولأول مرة في تاريخها.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الخميس: “مفاجأة كبرى.. ترقبوا بشرى سارة لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ولأول مرة في تاريخها”.

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انتظار المفاجأة

وعلق رواد موقع “تويتر” على هذه البشرى، مبدين ترقبهم لهذه المفاجأة، مشيدين بدور منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، نظرًا لجهودهم المكثفة لخدمة ضيوف وزائري المسجد الحرام والمسجد النبوي وتقديمهم كل سبل الراحة من أجل القيام بالشعائر في سهولة ويسر.

فقالت مغردة “ما شاء الله يستاهلون والله يبارك لهم”، وأضاف آخر: “يارب ترسيم على مرتبة”.

جهود رئاسة الحرمين

وفي وقت سابق، نجحت رئاسة الحرمين الشريفين في أول مشاركة لها، في الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ( المستوى الفضي ) عن فئة الهيئات والمؤسسات نظير جهودها المميزة التي بذلتها في تعظيم الجودة في مجال الخدمات المقدمة للقاصدين والمعتمرين والحجاج، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الزائرين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وفي بيئة آمنة وصحية.

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