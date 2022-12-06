رئيسة شرطة أمريكية تستخدم نفوذها لتفادي مخالفة مرورية

وثق مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حادثة لرئيسة شرطة مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية التي استخدمت نفوذها لتفادي مخالفة مرور.

تفاصيل الوقعة

وأبان الفيديو رئيسة الشرطة وقد أوقفها شرطي لعدم وجود لوحات على سيارة غولف خاصة بها.

وبحسب الفيديو، قامت رئيسة الشرطة بتعريف نفسها قائلة أنا رئيسة الشرطة هنا وقدمت كرتها الخاص وأخبرته أن يتصل إذا احتاج لأي مساعدة.

وتسببت الوقعة في إيقافها عن العمل وفتح تحقيق في الحادثة.