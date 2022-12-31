رئيس أبها لـ ” المواطن” : الاتحاد استحق الفوز وسنعوض بالأيام القادمة

حرص أحمد الحديثي رئيس نادي أبها على توجيه التهنئة لنادي الاتحاد وذلك بعد الفوز وحصد النقاط الـ3 في مباراة الفريقين عصر اليوم في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث الحديثي في تصريحات خاصة لـ ” المواطن” قائلًا: ” أبارك للاتحاد الفوز، لقد استحقوا حصد النقاط الثلاث، وأبها سيعوض في الأيام القادمة، المباراة كانت شيقة وممتعة”.

وأضاف الحديثي: “أبها قدم أداء مشرفًا ولم يوفق في المباراة ولكن القادم أفضل لنا”.

الاتحاد في الوصافة

وصعد نادي الاتحاد للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ثمين على نادي أبها بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ11.

وتقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ22، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف العميد من ضغطه ليُسجل الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الخمسين.

وقلص صالح العمري الفارق مُحرزًا الهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة الـ73. وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 24 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 16 نقطة.

وكان حمدالله دخل في نقاش حاد مع زميله عبدالعزيز البيشي وذلك عقب نهاية مباراة الاتحاد وأبها في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبعد صافرة نهاية المباراة، التقطت عدسات الكاميرا نقاش اللاعب المغربي الحاد مع البيشي حتى تدخل المدافع المصري أحمد حجازي لحل الأزمة بين اللاعبين.