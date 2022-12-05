رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر

يبدأ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة قطر.

دعوة رسمية

وتأتي الزيارة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام: تلبية لدعوة من أخيه تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقالت الوكالة إن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.