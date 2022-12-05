رئيس الإمارات: نبارك لقطر نجاح كأس العالم

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هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دولة قطر بنجاح تنظيمها لبطولة كأس العالم لعام 2022.
وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ZJoiKESGBoقد يهمّك أيضاً
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 5, 2022
وقال محمد بن زايد، خلال تغريدة له عبر تويتر اليوم الاثنين: وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.
وأضاف: سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى الدوحة، اليوم، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، صباح اليوم، في زيارة رسمية للبلاد بعد دعوة رسمية وجهها أمير قطر.