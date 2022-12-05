رئيس الإمارات: نبارك لقطر نجاح كأس العالم

هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دولة قطر بنجاح تنظيمها لبطولة كأس العالم لعام 2022.

بطولة ناجحة

وقال محمد بن زايد، خلال تغريدة له عبر تويتر اليوم الاثنين: وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف: سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

دعوة رسمية

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى الدوحة، اليوم، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، صباح اليوم، في زيارة رسمية للبلاد بعد دعوة رسمية وجهها أمير قطر.