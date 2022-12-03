Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثارت تصريحاته ضجة كبيرة

رئيس البرازيل يستفز الأرجنتين بتوقعاته لكأس العالم

2022-12-03 الساعة 10:29
رئيس البرازيل يستفز الأرجنتين بتوقعاته لكأس العالم
المواطن- متابعة 

مواضيع ذات علاقة

استفز الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، المشجعين الأرجنتينيين، بعد أن استبعد منتخبهم من قائمة مرشحيه للمنافسة على نهائي بطولة كأس العالم في قطر 2022.

خصوم منتخب البرازيل

وأثارت تصريحاته لصحيفة أولي الأرجنتينية حول ترشيحاته للمتنافسين على لقب كأس العالم ضجة كبيرة حيث قال: على البرازيل أن تنتبه جيدًا لإسبانيا وإنجلترا وفرنسا.

قد يهمّك أيضاً
Img

اعتماد لائحة النقل الدولي للركاب بالحافلات بـ47 مادة

Img

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم قطر 2022

وأضاف لولا دا سيلفا، 77 عامًا: أرى أن هؤلاء هم خصوم منتخب البرازيل.

واعتبر البعض أن تصريحات لولا دا سيلفا مستفزة وغير منصفة لمنتخب الأرجنتين، الذي يعتبر واحدًا من أبرز المرشحين على نيل لقب كأس العالم 2022.

لولا دا سيلفا يستفز الأرجنتينيين بتوقعاته لكأس العالم

توقعات متطابقة مع تنبؤات ميسي

ومن جهة أخرى، فإن تصريحات الرئيس البرازيلي تتطابق مع تصريحات اللاعب ليونيل ميسي الذي رشح فيها منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد قال ميسي سابقًا إن منتخبي فرنسا والبرازيل يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معًا لفترة طويلة.

وتابع لـدايركت تي.في سبورتس: هناك دائمًا منتخبات عظيمة لكن إذا كان عليّ الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.

وواصل: يملكان المجموعة نفسها من اللاعبين منذ فترة طويلة، ويقدم المنتخبان عروضًا جيدة، فرنسا أيضًا لديها بعض اللاعبين الرائعين وطريقة لعب واضحة.

لولا دا سيلفا يستفز الأرجنتينيين بتوقعاته لكأس العالم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم