رئيس البرازيل يستفز الأرجنتين بتوقعاته لكأس العالم

استفز الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، المشجعين الأرجنتينيين، بعد أن استبعد منتخبهم من قائمة مرشحيه للمنافسة على نهائي بطولة كأس العالم في قطر 2022.

خصوم منتخب البرازيل

وأثارت تصريحاته لصحيفة أولي الأرجنتينية حول ترشيحاته للمتنافسين على لقب كأس العالم ضجة كبيرة حيث قال: على البرازيل أن تنتبه جيدًا لإسبانيا وإنجلترا وفرنسا.

وأضاف لولا دا سيلفا، 77 عامًا: أرى أن هؤلاء هم خصوم منتخب البرازيل.

واعتبر البعض أن تصريحات لولا دا سيلفا مستفزة وغير منصفة لمنتخب الأرجنتين، الذي يعتبر واحدًا من أبرز المرشحين على نيل لقب كأس العالم 2022.

توقعات متطابقة مع تنبؤات ميسي

ومن جهة أخرى، فإن تصريحات الرئيس البرازيلي تتطابق مع تصريحات اللاعب ليونيل ميسي الذي رشح فيها منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد قال ميسي سابقًا إن منتخبي فرنسا والبرازيل يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معًا لفترة طويلة.

وتابع لـدايركت تي.في سبورتس: هناك دائمًا منتخبات عظيمة لكن إذا كان عليّ الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.

وواصل: يملكان المجموعة نفسها من اللاعبين منذ فترة طويلة، ويقدم المنتخبان عروضًا جيدة، فرنسا أيضًا لديها بعض اللاعبين الرائعين وطريقة لعب واضحة.