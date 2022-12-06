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سيتم توقيع 20 اتفاقية على هامش الزيارة

رئيس الصين يزور المملكة.. تعزيز للعلاقات ودعم للشراكة الاستراتيجية بين البلدين

2022-12-06 الساعة 2:27
رئيس الصين يزور المملكة.. تعزيز للعلاقات ودعم للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
المواطن - الرياض

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تأتي زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة لتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وشراكتهما الاستراتيجية واستثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة.

وتقود اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من الجانب السعودي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية.

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تنمية العلاقات الثنائية

زيارة رئيس الصين للمملكة، تأتي أيضًا من حرص الرياض على تنمية العلاقات الثنائية مع الجانب الصيني في سياق توجهها الاستراتيجي لتعزيز علاقاتها وشراكاتها الثنائية مع جميع الدول والقوى الدولية المؤثرة، وإقامة علاقات متوازنة معها تخدم أهداف المملكة، وتسهم في حماية مصالحها.

هذا وتولي حكومتي المملكة والصين اهتمامًا بالغًا لتعزيز المواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية المملكة 2030″، وتطوير التعاون بين الجانبين، في مجالات مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة.

قمم ثلاث في الرياض

أيضًا تدعم الصين مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقها سمو ولي العهد، كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة العام 2030، وتحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضرارًا وصحة.

وتشهد الرياض خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية) بحضور أكثر من ٣٠ قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

توقيع 20 اتفاقية

ومن المقرر أن توقع على هامش القمة السعودية الصينية أكثر من ٢٠ اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز ١١٠ مليار ريال، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيُعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين.

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