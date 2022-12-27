رئيس العربي مهاجمًا التحكيم: خلوا الأهلي يفوز!

هاجم أمين الملاح رئيس نادي العربي، طاقم حكام مباراته أمام الأهلي التي أُقيمت عصر اليوم في الجولة الـ14 من بطولة دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى.

وكان الحكم عبدالله زربان أدار مباراة الأهلي ضد العربي وعاونه كل من حسن آل سلام وعبدالله آل عجيم كحكمين مساعدين، عيسى الشقاق حكمًا رابعًا، محمد البريدي حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعد حكم فيديو.

وألغى الحكم عبدالله زربان ركلتي جزاء تم احتسابهما لـ العربي بعد العودة لتقنية الفيديو.

تعليق رئيس العربي

وعلق الملاح ساخرًا على حرمان العربي من 3 ركلات جزاء في مباراة الراقي قائلًا عبر حسابه في Snap Chat: “قسم بالله حرام، خلوا الأهلي يفوز عشانهم”.

وأضاف: ” حسب بلنتي لو بعد الرجوع إلى Var كنسل والله حرام، بلنتي لنا انفراد”.

🎥 حكم المباراة يلغي قراره باحتساب ركلة جزاء لمصلحة فريق #العربي بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد VAR#العربي_الأهلي #دوري_يلو⁩

⁧#الرياضية_السعودية⁩ pic.twitter.com/15IIlyZZwj — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2022

ملخص المباراة

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة من جانب الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي مستمرًا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

الراقي، أصبح رصيده بعد التعادل 20 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد العربي 26 نقطة في المركز الثالث.

وفي آخر 3 مباريات بدوري يلو، فقد الراقي 4 نقاط من أصل 9، حيث تعادل مع ناديي العين والعربي وفاز فقط على نادي هجر.

وكانت بعض من جماهير الأهلي، طالبت بإقالة المدرب بيتسو موسيماني، لعدم قدرته على وضع الراقي في المربع الذهبي في دوري يلو، والمؤهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.