رئيس الفيفا لـ وزير الرياضة: لو كان بيدي لجعلت الأخضر يستمر في المونديال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو يتحدث مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن مشاركة المنتخب السعودي في مونديال قطر.

حديث رئيس الفيفا

وقال إنفانتينو لـ وزير الرياضة: ” لو كان الأمر بيدي لجعلت الأخضر يستمر أكثر في المونديال بسبب الحضور الجماهيري السعودي القوي في البطولة”.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، استقبل رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في البيت السعودي في الدوحة.

كما استقبل وزير الرياضة عددًا من مسؤولي الاتحادات الدولية لكرة القدم، وكذلك مسؤولين قطريين في منطقة البيت السعودي التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في كورنيش الدوحة.

جدير بالذكر أن الأخضر كان خرج من المونديال من مرحلة دور المجموعات بعد أن تواجد في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الأرجنتين ثم الخسارة من منتخبي بولندا والمكسيك في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي تعرض لانتقادات بسبب خسارة الأخضر في مباراتي بولندا والمكسيك، وعدم فوزه في أي منهما للتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم، بعد البداية التاريخية بالفوز على الأرجنتين.