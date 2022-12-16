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بعد ارتباط أصفر الرياض بضم اللاعب البرتغالي

رئيس النصر : لا أعرف كريستيانو رونالدو !

2022-12-16 الساعة 12:52
رئيس النصر : لا أعرف كريستيانو رونالدو !
المواطن - محمد سمعه

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أثار مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، الجدل بعد سؤال وُجه له عن آخر تطورات صفقة النادي العاصمي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وكان اسم رونالدو ارتبط بالانتقال لـ النصر في يناير المقبل، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

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وقال آل معمر في فيديو نشره الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: “وش رونالدو؟، لا ما أعرف رونالدو!”.

كريستيانو رونالدو

يذكر أن صحيفة Marca الإسبانية كانت أشارت إلى أن رونالدو قد يتقاضى راتبًا سنويًّا قدره 200 مليون يورو من أصفر الرياض، في حال وقع للنادي.

وكان رونالدو شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث ودع منتخب البرتغال البطولة من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.

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