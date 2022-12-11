رئيس الوزراء الأردني يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء بمملكة الأردن الهاشمية بشر هاني الخصاونة والوفد المرافق له.

وزير النقل باستقباله

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير النقل صالح الجاسر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الأردن نايف السديري.