رئيس الوزراء الهولندي يسخر من بايدن

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سخر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد المباراة التي جمعت منتخبي بلديهما مساء أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.
ووجه بايدن عبر حساب الرئاسة الأمريكي على تويتر، رسالة تحفيزية للاعبي منتخب بلاده بالقول: هيا يا أمريكا!. يمكنكم فعلها يا شباب، في إشارة إلى قدرة منتخب بلاده على الوصول إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.
ورد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على منشور الرئيس الأمريكي، بعد المباراة التي انتهت بفوز هولندا على أمريكا (3-1)، بنوع من الدعابة ولا تخلو من السخرية، قائلا: آسف يا جو، فازت كرة القدم.
وكان حساب الرئاسة الأمريكية على موقع تويتر، قد نشر مقطع فيديو، قبيل انطلاق مباراة هولندا والولايات المتحدة يظهر فيه بايدن وهو يلتقط كرة أمام البيت الأبيض مررها له قائد المنتخب الأمريكي تايلر أدامز من الملعب.