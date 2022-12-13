رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع
أكدت رئيس حقوق الإنسان، الدكتورة هالة التويجري، أن الحديث عن أن تمكين المرأة اقتصاديًّا يشكل ضغطًا على مشاركة الشباب في سوق العمل، غير صحيح إطلاقًا، وأن البطالة اليوم لدى النساء لا تزال 3 أضعاف الرجال.
وأضافت التويجري ردًّا على سؤال “المواطن” خلال جلسة ملتقى ميزانية 2023، اليوم الاثنين: إننا لا نزال نحتفل بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، ولكن لا زال أمامنا طريق طويل نحو الأعداد المساوية بين الرجال والنساء، بغض النظر عن التكافؤ.
من جانب آخر، بررت التويجري طرح مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام نتيجة للزخم الإعلامي بشأن مبادرات تمكين المرأة أو دعم تمكين المرأة.
وشددت التويجري على أننا نتحدث عن تغيير في المجتمع أو عن حواجز تم إزالتها، وهذا كله يؤثر في حياة الأشخاص اليومية، وبالتالي من الطبيعي أن تفرز المقاومة للتغيير تفرز مخاوف.
وتابعت: لا يوجد لدينا اليوم في أي نظام أو لائحة أو سياسة تشير إلى أن توظف المرأة أفضل من توظيف الرجل، هذا غير موجود، البعض يتحدث عن الممارسة بعض المؤسسات تفضل توظيف النساء، لكن هذا لا يوجد في الواقع.
أكدت رئيس حقوق الإنسان، أن هناك تخوفًا مجتمعيًّا والإنسان بطبيعته يخاف من التغيير، وفي حال وصلنا إلى مستويات متكافئة فهذا يفرح المجتمع، فإذا كان الشاب ثروة قومية للمملكة فالشابة أيضًا ثروة قومية للمملكة، ولا يوجد تمييز بين أبناء المملكة.