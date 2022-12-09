رئيس نادي النصر يُعلق على صفقة رونالدو

علق رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر على الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو.

تعليق رئيس نادي النصر

وتواجد مسلي آل معمر في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة نادي النصر ضد ألميريا الإسباني، وذهب إليه طفل من مشجعي النصر لمصافحته، وسأله: “سمعت أن رونالدو نصراوي”.

ورد مسلي آل معمر على الطفل في مقطع فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وأنت إيش تبغي”، ليقول له آخر: “إن شاء الله بدنا رونالدو”، واكتفى رئيس نادي النصر بالتعليق قائلًا: “إن شاء الله”.

وكان النصر قد واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا الإسباني وديًا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وذلك في إطار استعداداتهما لاستئناف المسابقات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدل بشأن مستقبل رونالدو

وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل كريستيانو رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وأشارت تقارير عالمية إلى أن رونالدو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم بـ200 مليون يورو في الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).