رئيس نادي النصر يُعلق على صفقة رونالدو

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط
علق رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر على الأنباء المتداولة بشأن التعاقد مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو.
وتواجد مسلي آل معمر في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة نادي النصر ضد ألميريا الإسباني، وذهب إليه طفل من مشجعي النصر لمصافحته، وسأله: “سمعت أن رونالدو نصراوي”.
ورد مسلي آل معمر على الطفل في مقطع فيديو متداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وأنت إيش تبغي”، ليقول له آخر: “إن شاء الله بدنا رونالدو”، واكتفى رئيس نادي النصر بالتعليق قائلًا: “إن شاء الله”.
وكان النصر قد واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا الإسباني وديًا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، وذلك في إطار استعداداتهما لاستئناف المسابقات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتُسيطر حالة من الغموض على مستقبل كريستيانو رونالدو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين فقط، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النصر في الميركاتو الشتوي.
وأشارت تقارير عالمية إلى أن رونالدو في طريقه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم بـ200 مليون يورو في الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).