رابط حجز تذاكر مباراة النصر وألميريا

سيواجه نادي النصر، فريق ألميريا الإسباني وديًا يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” مرسول بارك” عبر “تويتر” رابط حجز تذاكر المباراة، حيث يُمكن حجز التذاكر من هنا، كما يبدأ سعر التذاكر بداية من 35 ريالاً شاملة الضريبة

النصر وألميريا

وسوف تُقام مباراة النصر وألميريا الجمعة المقبلة في الثالثة والربع عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب ” مرسول بارك” معقل أصفر الرياض.

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.

وقال آل معمر عقب إعلان المباراة بين الفريقين: “الله يحيي الأسود”.