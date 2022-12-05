رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” رابط حجز تذاكر مباراة أزرق الرياض الودية ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على هامش موسم الدرعية المقام حاليًّا.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال: “تشجيعك بالملعب يفرق، موعدنا كأس موسم الدرعية”.

ويُمكن حجز تذاكر المباراة من هنا.

تاريخ مواجهات الهلال لـ الأندية الإنجليزية

وسبق لـ أزرق الرياض مواجهة الأندية الإنجليزية في 6 مباريات سابقة، حيث كانت المباراة الأولى أمام فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي في عام 1982 وفاز النادي الإنجليزي بثمانية أهداف دون رد.

وفي عام 2008، فاز الهلال وديًّا على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة اعتزال سامي الجابر.

وفي عام 2009، فاز أزرق الرياض على نادي برمنجهام سيتي وديًّا بثلاثية نظيفة، ثم في عام 2012 فاز وديًّا على نادي مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ثم في فبراير الماضي، خسر أزرق الرياض من نادي تشيلسي وديًّا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ثم في أغسطس من العام الحالي فاز أزرق الرياض على نادي نوتنجهام فورست بسداسية مقابل هدف قبل بدء منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسوف تُقام المباراة بين أزرق الرياض ونيوكاسل على ملعب “الملز” في الرياض.