رابط حجز تذاكر مباراة كأس السوبر الإيطالي

كشفت وزارة الرياضة مساء اليوم، تفاصيل المواجهة المرتقبة بين فريقي إنتر ميلان والميلان على كأس السوبر الإيطالي الذي يُقام في المملكة في يناير المقبل.

موعد المباراة

وتُقام المباراة يوم 18 يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يُمكن حجز تذاكر المباراة من هنا.

ويلعب الميلان مباراة كأس السوبر بصفته بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بينما تُوج الإنتر بلقب كأس إيطاليا.