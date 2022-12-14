راتب 10 آلاف ريال.. وظائف لدى شركة المراعي لحديثي التخرج

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظائف لحديثي التخرج (رواتب تصل إلى 10,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مشرف مبيعات.
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات، المالية، التجارة).
2- حديث التخرج.
3- اللغة الإنجليزية (ممتازة).
– رواتب تصل إلى 10,000 ريال.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]