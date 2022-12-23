رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

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أوضحت لقطات مصورة من رادار تبوك استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المحافظات في المنطقة.
🛑 صور رادار #تبوك بإذن الله توضّح استمرار هطول #أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المحافظات في المنطقة ،ونتوقع استمرارها حتى ساعات الصباح ،كما تظهر السحب الركامية الرعدية الممطرة على سواحل محافظة #ينبع مع توقعات بهطول #أمطار متوسطة إلى غزيرة .#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/vQRWHi6AKbقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 22, 2022
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرارها حتى ساعات الصباح، كما تظهر السحب الركامية الرعدية الممطرة على سواحل محافظة ينبع مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
جاء ذلك خلال تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث قال المركز: صور رادار تبوك بإذن الله توضّح استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المحافظات في المنطقة، ونتوقع استمرارها حتى ساعات الصباح، كما تظهر السحب الركامية الرعدية الممطرة على سواحل محافظة ينبع مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم غدٍ السبت.