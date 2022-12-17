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رجال الدفاع المدني يخمدون حريقًا بالدمام

2022-12-17 الساعة 7:43
رجال الدفاع المدني يخمدون حريقًا بالدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، تمكن رجالها بمحافظة الدمام من إخماد حادثة حريق.

وقال الدفاع المدني “باشر مدني الدمام بلاغًا عن حادثة حريق تم إخماده، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية لدى جهة الاختصاص.

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عدم الإصابة

ونشر الدفاع المدني صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.

ودائمًا ما يبذل رجال المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في مناطق متفرقة، والتعامل مع حوادث احتجاز الأشخاص جراء السيول.

احتجاز في سيل

وفي وقت سابق، باشر مدني المجاردة بلاغًا عن احتجاز شخصين في سيل وادي جرية، حيث تم نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، والآخر تم العثور عليه بعد أن جرفه السيل وهو في حالة وفاة -رحمه الله.

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