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بعد شهر من الواقعة الأولى 

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

2022-12-06 الساعة 5:57
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت شرطة بيدفوردشاير في بريطانيا، إن رجلًا في العشرينيات من عمره اُعتقل بسبب اعتدائه على الملك تشارلز الثالث أثناء تجواله في وسط بلدة لوتون.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا الاعتداء جاء على شكل إلقاء بيضة في اتجاه الملك، وهذه هي المرة الثانية في خلال شهر واحد.

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الواقعة الثانية لـ الملك تشارلز

وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها مثل هذا التصرف، ففي 9 نوفمبر، اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بعد أن ظهر وهو يلقي البيض على الملك تشارلز، 74 عامًا، وزوجته كاميلا أثناء جولتهما في يورك، بحسب ما وثق مقطع فيديو نشره موقع Metro البريطاني.

وحينها صرخ الشاب المعتدي قائلًا إن بريطانيا بُنيت على دماء العبودية ثم ألقى 4 بيضات في اتجاه الملك البريطاني وزوجته كاميلا، لكنها لم تصب أيًا منهما، وسقطت على الأرض.

وتم التعرف على الشاب لاحقًا ويُدعى باتريك ثيلويل، 23 عامًا، وترشح ذات مرة كمرشح عن حزب الخضر.

بريطانيا تعاني من أزمة البيض

ويُذكر أن المسؤولين في بريطانيا قد حذروا من أن أزمة نقص البيض ستتفاقم بحلول نهاية هذا الشهر، وستستمر حتى بداية العام الجديد، وذلك وسط اضطرابات في الإمدادات؛ بسبب إنفلونزا الطيور وارتفاع التكاليف.

وتعاني متاجر بريطانيا من عدم وجود البيض في مخازنها ورفوفها، وعلى سبيل المثال، فإن متجر تيسكو وهو أكبر سوبر ماركت في المملكة المتحدة، ضُرب أيضًا بتلك الأزمة، ولا يحتوي على البيض.

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