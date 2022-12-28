رجل يقرر الاكتفاء بـ 102 ابن بسبب تكاليف المعيشة

قرر المزارع الأوغندي موسى، الاكتفاء بإنجاب 102 ابن والتوقف عن الخلفة في الفترة القادمة؛ حتى يتمكن من الإنفاق عليهم وسط تكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع.

ولدى موسى أيضًا 568 حفيداً من 12 زوجة تزوجهن في سنوات مختلفة، وقد قال: قل دخلي خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسرتي الكبيرة.

وأضاف: زوجاتي الأربع الحاليات يعشن في نفس المنزل وأصغرهن، زليقة، أم لـ11 من أولادي، متابعًا أنه يستطيع التفريق بين أبنائه الـ102، لكنه لا يعرف كل أسمائهم.

وقال إن جميع زوجاته يقمن معًا في المنزل نفسه؛ حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، يعيش نحو ثلث أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، معه في مزرعته، وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.

وطلب موسى من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن؛ بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكن من شراء الطعام واحتياجات المنزل.

تعدد الزوجات في أوغندا

ويعيش موسى وعائلته في مدينة لوساكا في أوغندا، والتي تعد مسألة تعدد الزوجات فيها أمرًا قانونيًا، إلا أن الاعتماد على موانع الحمل يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه القرية.

اعتلال صحة وضغوط مالية

وبسبب اعتلال صحته، لم يعد بإمكان موسى العمل وتركته اثنتان من زوجاته بسبب الضغوط المالية التي يعاني منها.