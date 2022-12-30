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لقاء ودي ترفيهي

رحلات الخير في الرياض لجمعية الزهايمر دعمًا للمرضى وأسرهم

2022-12-30 الساعة 9:32
رحلات الخير في الرياض لجمعية الزهايمر دعمًا للمرضى وأسرهم
المواطن - فريق التحرير

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بتوجيه من إدارة التمكين المجتمعي لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وبإشراف من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبتصريح من الإشراف الفني وزارة الصحة، أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مبادرة التمكين المجتمعي التوعوي الأسري للتسجيل فيه ضمن برنامج رحلات الخير.

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لقاء ودي

بدأ البرنامج في الرياض بتدشين من رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن الرحمن باستقبال من سعادة نائب الموارد البشرية الأستاذ عبدالكريم الرشيد ممثلًا لشركة الكهرباء، وسينتقل لكافة مناطق المملكة حيث انطلق منذ الأربعاء الماضي، الموافق26 ديسمبر 2022، وأعلنت التسجيل فيه للأسر واستعراض كافة مجالات الدعم للمريض وأسرته ليجتمع فيه أسر الزهايمر في لقاء ودي وتراحمي وتتكاتف فيه بقالب ترفيهي واجتماعي لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج رحلات الخير، وذلك باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض المساند الإستراتيجي، وبحضور ٧٦ من الأهالي ومقدمي الرعاية وأطفالهم.

رحلات الخير

وتولي الجمعية برنامج رحلات الخير أهمية كبيرة من منطلق أنّ التكاتف والتمكين والتوعية في آن واحد يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.

وبعد النجاح الذي حظي به هذا البرنامج الرائد، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كافة المناطق التي تسعى للوصول إليها لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسنّ، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها ممن هم من كبار السن أيضًا وتمكينهم اجتماعيًّا في مهارات يومية وبصفة مستمرة.

وتضمن البرنامج: جلسات تراثية، عروضًا شعبية فلكلورية للمسنين، مسابقات توعوية وتفاعلية تنشيطية للذاكرة وترفيهية، وهدايا تحفيزية ومحاضرات في الصحة النفسية والجسدية للمريض وأسرته وأهمية طرق التعامل مع المريض.

وقدمت الجمعية الشكر للمساند الإستراتيجي الشركة السعودية للكهرباء. لتسهيل إقامة واستضافة هذا البرنامج في النادي الذي يتبع لهم من مبدأ إيمانهم ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية.

وتحرص الجمعية على التأكيد في التسجيل في استمارات التقديم واستيفائها لتتمكن من تقديم المعينات الطبية والأدوية وغيرها من الخدمات المقدمة التي تساهم في الوصول لأكبر فئة من المسنين من المرضى.

كما قدمت الجمعية برنامجها بوجود مختصين من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاجها كبار السن، وكما هي مدرجة كافة مجالات الدعم على الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa، ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

 

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