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فيلم توعوي عن تفاصيل الحج والعمرة

“رحلة العُمر” على متن 144 طائرة سعودية بـ 9 لغات

2022-12-21 الساعة 10:45
“رحلة العُمر” على متن 144 طائرة سعودية بـ 9 لغات
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الحج والعمرة، فيلماً توعوياً عن تفاصيل الحج والعمرة تحت عنوان “رحلة العُمر”، ومن المقرر عرضه في 144 طائرة سعودية بـ 9 للغات.

توعية ضيوف الرحمن

دشن الفيلم وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة في مقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة، وذلك في ظل إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الهيئة العامة للأوقاف، والخطوط السعودية، لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم لأداء مناسك الحج والعمر، بحسب “العربية”.

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الفيلم تمت ترجمته لـ 9 لغات ويستعرض عددًا من القصص والمشاهد التوعوية التي تم تصويرها في أكثر من 14 موقعًا خلال 7 أسابيع، بمشاركة أكثر من 800 ممثل رئيسي وثانوي.

موضوع الفيلم

يتناول الفيلم جميع الموضوعات التفصيلية التي تهم قاصدي بيت الله الحرام، بأسلوب مُبسط وشيق يغطي جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم لمناسكهم بيسر وطمأنينة، كما سيتم تضمين الفيلم عبر باقة محتوى الترفيه الجوي على طائرات الخطوط السعودية، التي تبلغ حاليًا أكثر من 5 آلاف ساعة ترفيهية.

توجيهات

الفيلم من إنتاج وزارة الحج والعمرة، سيتم عرضه على متن طائرات الخطوط السعودية من خلال قناة الحج والعمرة، يقدم خلالها يقدم مجموعة من التوجيهات والإيضاحات التوعوية حول عدد من السلوكيات المستحبة أثناء تواجد الزوار من ضيوف الرحمن في عدد من الأماكن، كالمطارات، ومحطات قطار الحرمين السريع، والمشاعر المقدسة، وداخل الحرمين الشريفين وساحاته، بحسب ما أوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومدير الإدارة العامة للتوعية بوزارة الحج والعمرة تركي الخلف.

وشملت إصدارات الوزارة 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة حية، إضافة إلى الفيديوهات التوعوية التي يتجاوز عددها 30 مقطعًا مرئيًا، تُقدم جرعة تثقيفية لعدد من الإجراءات الشرعية والدينية والصحية ومواضيع أخرى تهم ضيف الرحمن أثناء تواجده في المملكة .

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