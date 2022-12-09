رد حاسم على النفي الأمريكي بوجود وساطة سعودية إماراتية في الإفراج عن الأسرى

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ردت مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات، إيلينا سوبونينا، على النفي الأمريكي بوجود وساطة سعودية إماراتية في الإفراج عن الأسرى.
فيديو | ردا على النفي الأميركي بوجود وساطة سعودية – إماراتية في الإفراج عن الأسرى.. مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات إيلينا سوبونينا: تؤكد أنها على إطلاع بجهود الدولتين في الوساطة منذ أشهر #هنا_الرياض pic.twitter.com/UdX3GRsKVgقد يهمّك أيضاً
— هنا الرياض (@herealriyadh) December 8, 2022
وأكدت إيلينا سوبونينا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج هنا الرياض الذي يذاع على قناة الإخبارية، أنها على اطلاع بجهود الدولتين في الوساطة منذ أشهر.
وأعربت مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات إيلينا سوبونينا عن فرحها بنجاح صفقة تبادل السجناء، موجهة الشكر للمملكة وللإمارات.
ونجحت وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في إتمام أصعب عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا.
وفي البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية السعودية والخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أكد أن “نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسًا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف”.