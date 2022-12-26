رد فعل إنساني للسيسي مع سيدة مسنة استوقفت موكبه

وثق مقطع فيديو متداول، موكب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء رؤيته لسيدة مسنة تفترش الشارع عقب افتتاحه مصانع في منطقة أبو رواش.

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وبحسب الفيديو، توقف الرئيس المصري عقب رؤيته لسيدة مسنة جالسة على الرصيف، وتحدث معها موجهًا بتلبية كافة احتياجاتها وتأمين مستشفى لها لعلاجها.

ووثق الفيديو الرئيس المصري يضع يديه على كتفي المرأة المسنة التي بدأت بالدعاء له، حيث وعدها بالتكفل بكل طلباتها قائلًا: “من عنينا هنعمل كل حاجة”.