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رأسية النصيري تمنح الأسود التفوق

رد فعل رونالدو بعد هدف المغرب في مرمى البرتغال

2022-12-10 الساعة 7:06
رد فعل رونالدو بعد هدف المغرب في مرمى البرتغال
المواطن - عاطف عبداللطيف

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ظهر رد فعل غاضب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من على دكة البدلاء، في مباراة البرتغال والمغرب، خاصةً بعدما أحرز يوسف النصيري الهدف الأول لأسود الأطلس عند الدقيقة 42 من المباراة.

هدف النصيري

ورصدت قناة الكاس القطرية، منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردة فعل رونالدو بعد هدف النصيري لمنتخب المغرب في شباك كوستا حارس منتخب البرتغال.

المباراة الثانية

ويأتي جلوس رونالدو احتياطيًا في مواجهة المغرب، في ثاني مباراة على التوالي لا يبدأ فيها الدون البرتغالي أساسيًا، بعدما جلس بديلًا أمام سويسرا في دور الـ16 ، وهي المباراة التي فازت فيها البرتغال بسداسية، وصعدت إلى دور الثمانية لتقابل المغرب، في المباراة التي تلعب حاليًا على ملعب الثمامة بكأس العالم 2022.

وقرر مدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس الاعتماد على نفس تشكيلة المباراة الماضية والتي شهدت الدفع بمهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس منذ بداية المباراة ونجح وقتها في إحراز ثلاثة أهداف في الدقائق 17 و51 و67 ليكون بذلك أول لاعب يسجل هاتريك في النسخة الحالية.

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