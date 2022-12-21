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حاول حمل الكأس الذهبية

رد قاسي من ميسي على شيف تركي اخترق احتفال الأرجنتين

2022-12-21 الساعة 10:20
رد قاسي من ميسي على شيف تركي اخترق احتفال الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، للشيف التركي الشهير نصرت غوكجه، بعدما أثار الجدل كثيرا خلال احتفالات نهائي كأس العالم 2022، بسبب دخوله غير المبرر واحتفاله مع نجوم الأرجنتين، أبطال العالم.

التفاصيل

ومع انتهاء المباراة النهائية لمونديال قطر، وتتويج منتخب الأرجنتين بالكأس، تجول اللاعبون مع عائلاتهم والمقربين منهم، بالكأس الذهبية، داخل استاد لوسيل.

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وبعدها بدقائق، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالتعبير عن استغرابهم من وجود الشيف التركي الشهير وسط اللاعبين، وحمله الكأس الذهبية.

وانتشرت لقطات لنصرت وهو يحمل كأس العالم بيديه، بعد أن طلب حملها من اللاعبين، وهو مخالف لقوانين الاتحاد الدولي، التي تمنع الأشخاص العاديين، من عامة ومشجعين، من لمس الكأس.

وبعدها ظهر فيديو كشف تجاهل ميسي للشيف التركي بشكل واضح، رغم إلحاح نصرت على التقاط صورة مع أفضل لاعب في البطولة.

التقاط صورة

وبعد لحظات الإصرار، وافق ميسي على التقاط صورة على مضض، نشرها الشيف التركي على حسابه، لكنه تعرض لحملة سخرية بعد كشف حقيقة تلك الواقعة، وطريقة حصوله على الصورة.

وكان الشيف التركي قد اشتهر في الأعوام الأخيرة، بنشره فيديوهات وهو يرش الملح على قطع شرائح اللحم التي يقدمها في مطعمه. وأصبحت حركة “رش الملح” أيقونة عالمية مرتبطة به، جعلته شخصًا معروفًا عالميا، ودفع أكبر نجوم الرياضة والفن للتوجه إلى المطعم، وتصوير فيديوهات له وهو يرش الملح على وجباتهم.

 

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