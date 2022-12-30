إمارة مكة : في حال وصول التحذيرات الصوتية على هاتفك الرجاء عدم الهلع

نشرت إمارة مكة، مقطع فيديو يوضح الرسائل التحذيرية الصوتية التي ترسل للمواطنين عبر الهاتف المحمول، ذلك بالتزامن مع الحالة المطيرة التي تشهدها المملكة.

وعلقت الإمارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: في حال وصول التحذيرات الصوتية على هاتفك الجوال الرجاء عدم الهلع والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والبقاء في مواقع آمنة وعدم الخروج إلى انتهاء الحالة.

تحذيرات

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.