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رسالة أمن واستقرار باليوبيل الذهبي للشرطة العربية

2022-12-18 الساعة 12:02
رسالة أمن واستقرار باليوبيل الذهبي للشرطة العربية
المواطن - فريق التحرير

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يحتفل العالم العربي بيوم الشرطة العربية، في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، والتاريخ الذي يخلد حدثًا بارزًا في تاريخ العمل الأمني العربي المشترك، يتمثل في انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل خمسين عامًا.

الأمن العربي

وتعد احتفالية يوم الشرطة العربية، حدثًا فارقًا في تاريخ العمل الأمني العربي المشترك توحدت فيه إرادة صناع القرار الأمني العربي لتحقيق أسمى هدف وهو ترسيخ الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

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وفي ظل التحديات الأمنية التي تمر بها البلدان العربية، وما تبذله أجهزة الأمن لحفظ أمن المواطنين، فإنه يجب في مثل هذا اليوم أن نرفع لأجهزة الأمن والشرطة العربية كل الشكر والتقدير عرفانًا بالجهود التي تبذلها والتضحيات التي تقدمها حرصًا على أداء الرسالة النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار، وبث السكينة والاطمئنان في ربوع أوطاننا الغالية، وهو ما يجعلنا ندعو كافة الجهات المعنية لتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لها، وتضمين احتفالاتها بيوم الشرطة العربية فعاليات لتكريم شهداء الشرطة والتعريف بالتضحيات الجسيمة التي تبذلها هذه الأجهزة، كما نترحم على أرواح كل رجال الشرطة والأمن الذين قضوا في سبيل أداء واجبهم المقدس في مواجهة الإرهاب والإجرام، مؤكدين أن هذه التضحيات لن تزيد أجهزتنا الأمنية إلا عزيمة على مواصلة أداء رسالتها النبيلة حتى يعم الأمن والأمان كافة ربوع وطننا العربي.

مكانة المملكة

تتبوأ المملكة مكان الصدارة عالمياً باعتبارها البلد الأكثر أماناً بين دول مجموعة العشرين متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وحصدت المملكة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020م، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

طفرة أمنية

وشهد الأمن في البلاد اهتماماً كبيراً من قبل قادة المملكة، فكان الدعم والاهتمام بالأمن ورجاله، وتوفير ما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية وآلية لتوفير الأمن والسكينة لكل المواطنين والمقيمين في هذا الوطن ومن يفد إليه، حتى أضحى نموذجاً يسترشد بعطاء رجاله المخلصين في ميدان العز والشرف.

وتقدم وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز جهوداً متواصلة لمواكبة التطوير الأمني، ودعم مسيرة العمل في هذه البلاد؛ لتحقيق الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وأيضا مكافحة الجريمة لينعم هذا الوطن بالأمن والأمان.

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